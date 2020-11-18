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Kamu kurumlarına çok sayıda personel alınacak! İşte o pozisyonlar ve başvuru şartları

16 Kasım 2020 Pazartesi tarihi itibarıyla kamu kurumları, belediyeler ve üniversitelere personel alımları ilanları yayınlandı. İlanlarda, sağlık personelleri, sözleşmeli personeller, akademik personeller, işçi kadroları ve uzman yardımcıları gibi daha birçok pozisyonlar açıldı. İşte o ilanlar, açılan pozizyonlar ve başvuru şartları...

Kamuya, belediyelere ve üniversitelere yüzlerce personel ve memur alımı yapılacak. Personel ihtiyacını gidermek için yayınlanan ilanlarda başvuru şartları ve kadro kontenjanları belli oldu. Yayınlanan ilanlarda sürekli işçi, tekniker, sözleşmeli personel, akademik personel ve daha birçok kadro için pozisyonlar açıldı. İşte yayınlanan personel alım ilanları ve başvuru şartları...

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