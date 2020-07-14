Kamu kurumları yüzlerce personel alımı yapacak! İşte o ilanlar
Devlet kurumlarında çalışma hayali kuranlar için önemli bir gelişme yaşandı. Kamuda istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi, geçici işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı. İşte o ilanlar...
Kamu kurumları yüzlerce personel alımı yapacak.. Devlet, yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı. Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve devletin diğer kurumları için, geçici işçisinden sürekli işçisine, zabıtasından, itfaiyesine, güvenlik görevlisinden temizlik görevlisine, mühendisinden teknikerine, yöneticisinden operatörüne, askeri personelinden akademik personeline çok sayıda farklı pozisyon için ilanlar yer aldı. İşte hangi kurumun hangi pozisyona kaç alım yapacağını haberimizde derledik...
190
İşte Devlet Personel Başkanlığı'nda çıkan o ilanlar...
290
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
390
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
270 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
490