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Kamu işçisine zam pazarlığı! Beştepe'de sürpriz görüşme

Kamu işçisine zam pazarlığı! Beştepe'de sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'de görüştü.

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Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

CEVDET YILMAZ, TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranlarının ele alındığı tahmin ediliyor. Hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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