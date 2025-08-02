Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zamda yeni bir gelişme yaşandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafında bugün imzalar atılacak. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama...

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600 bin kamu işçisini ilgilendiren zamda yeni bir gelişme yaşandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafı bugün imza atacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" denildi.