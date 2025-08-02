BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı

Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zamda yeni bir gelişme yaşandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafında bugün imzalar atılacak. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama...

Abone ol

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zamda yeni bir gelişme yaşandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafı bugün imza atacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de benzin döküp orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı!
Mersin'de benzin döküp orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı!
Trabzon'da eşini silahla öldüren şüpheli bakın nerede yakalandı!
Trabzon'da eşini silahla öldüren şüpheli bakın nerede yakalandı!
Herkes bu imamı konuşuyor: Namaz kıldığı esnada düşen çocuğu kurtardı...
Herkes bu imamı konuşuyor: Namaz kıldığı esnada düşen çocuğu kurtardı...
Demirtaş tahliye edilecek mi? Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası
Demirtaş tahliye edilecek mi? Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası
Özel sağlık sigortasına yüzde 100 zam! İndirim için bunu yapın
Özel sağlık sigortasına yüzde 100 zam! İndirim için bunu yapın
14 ilde DEAŞ operasyonu 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu 26 şüpheli yakalandı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi
Tatildeki düzensizlik çocukları hasta ediyor! Prof. Dr. Cihangir Akgün'den kritik uyarı
Tatildeki düzensizlik çocukları hasta ediyor! Prof. Dr. Cihangir Akgün'den kritik uyarı
CHP lideri Özgür Özel: Tane tane oy toplamaya hazır mısınız?
CHP lideri Özgür Özel: Tane tane oy toplamaya hazır mısınız?
Trump 'doğru mu değil mi bilmiyorum' dedi duyum paylaştı
Trump 'doğru mu değil mi bilmiyorum' dedi duyum paylaştı
İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtım noktasını vurdu: 12 ölü 90 yaralı
İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtım noktasını vurdu: 12 ölü 90 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı