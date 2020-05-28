Kamu bankaları yeni kredi destek paketi açıklayacak
Kamu bankalarının hazırladığı kredi paketlerinde beyaz eşyadan konuta kadar uygun maliyetli kredi verilecek. Konut kredisinde şimdiye dek uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı paket hazırlandığı belirtiliyor. Turizmi desteklemek amacıyla da özel tatil kredileri sağlanacak.
Koronavirüs salgını sürecinde açıklanan destek paketlerine yenileri eklenecek. Beyaz eşyadan çeyiz ürünlerine, konuttan tatile kadar birçok alanda vatandaşlara uygun maliyetle finansman desteği sağlanacak.
Yerli üretimi destekleyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek paketi kredi kolaylıkları sağlayacak. Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlayacak olan kredi paketi, yerli üretimi destekleyen nitelikte olacak.
Mobilya- beyaz eşya...
Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kamu bankalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında düşük maliyetli krediler, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet-motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için verilecek.
Otomobil alacaklar için kampanya
Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek.