Kamu bankaları yeni kredi destek paketi açıklayacak

Yerli üretimi destekleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek paketi kredi kolaylıkları sağlayacak. Vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlayacak olan kredi paketi, yerli üretimi destekleyen nitelikte olacak.