Kamil Sönmez’in oğlu Murat Sönmez'den acı haber! Hayatını kaybetti
Türk halk müziği şarkıcısı 20 Aralık 2012 tarihinde 65 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ünlü sanatçının oğlu Murat Sönmez'den de acı haber geldi. 38 yaşındaki Sönmez’in vefatı hem ailesini hem de yakın çevresini yasa boğdu.
Türk halk müziğinin usta ismi Kamil Sönmez’in oğlu Murat Sönmez'in bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiği ve 38 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
Sönmez'in evli bir çocuk babası olduğu aktarıldı.
65 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Murat Sönmez, Türk halk müziğinin usta ismi Kamil Sönmez’in oğluydu. Kamil Sönmez, 20 Aralık 2012 tarihinde 65 yaşında yaşamını yitirmişti.
