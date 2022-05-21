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Kameralara yakalanınca panikledi! Çağla Şıkel hedef şaşırtmaya çalıştı: Gizemli erkekle arkadaşı şaşırtmıştı

Kameralara yakalanınca panikledi! Çağla Şıkel hedef şaşırtmaya çalıştı: Gizemli erkekle arkadaşı şaşırtmıştı

Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Çağla Şıkel, paniğe kapıldı.

Kameralara yakalanınca panikledi! Çağla Şıkel hedef şaşırtmaya çalıştı: Gizemli erkekle arkadaşı şaşırtmıştı

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gece ablası ve arkadaşlarının olduğu bir grup ile birlikte Etiler'de görüntülendi. 

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Kameralara yakalanınca panikledi! Çağla Şıkel hedef şaşırtmaya çalıştı: Gizemli erkekle arkadaşı şaşırtmıştı

Mekan çıkışında gazetecileri fark eden Şıkel, hızlıca arabasına yöneldi.

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Kameralara yakalanınca panikledi! Çağla Şıkel hedef şaşırtmaya çalıştı: Gizemli erkekle arkadaşı şaşırtmıştı

Çağla Şıkel, ardından iki erkekle bulunduğu sokağın köşesinde yeniden bir araya geldi. 

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Kameralara yakalanınca panikledi! Çağla Şıkel hedef şaşırtmaya çalıştı: Gizemli erkekle arkadaşı şaşırtmıştı

Hedef şaşırtmak isteyen Şıkel, daha sonra Bebek'teki bir otelde buluşarak, içeri arkadaşlarıyla birlikte girdi.

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