BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
DÜNYA

Kameralar önünde arbede! Rus bayrağı kriz yarattı

UKRAYNA'da İl Meclisi Üyesi Yegor Ustinov, konuşma yaptığı sırada başka bir meclis üyesi olan Sergiy Hlan üzerinde Rus bayrağının olduğu ve 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı pankartı Ustinov’un boynuna asmak isteyince arbede çıktı.

Olay, Ukrayna’nın Herson kentindeki il meclisi binasında meydana geldi. Toplantı sırasında meclis üyesi Sergiy Hlan, konuşma yapan Yegor Ustinov’a yaklaşarak üzerinde Rus bayrağı olan ve 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı pankartı, Ustinov’un boynuna asmak istedi.

Görüntülerde, Hlan’ın pankartı Ustinov’un boynuna asmak için hamle yaptığı, Ustinov’un ise eliyle onu durdurduğu görüldü. Daha sonra ikili arasında arbede yaşandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fincanda omlet nasıl yapılır sahurunuzun vazgeçilmezi olacak!
MSB'nin videolu 'Komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı tüyleri diken diken etti
Antalya'da karantinadan kaçtı polisin yüzüne tükürerek 'korktun mu?' dedi
Nihat Hatipoğlu'na kahkaha attıran soru!
Fenerbahçe'de Ali Koç başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım detayı olay
Seda Sayan'ın son görüntüsü olay oldu! Kendisi video paylaştı
Pendik’te ‘cips hırsızı’ karga iş yeri sahibine yakalandı o anlar kamerada
Kadıköy'de yol verme kavgası! Levyeyi bir anda çıkarıp saldırdı o anlar kamerada
Bakan Derya Yanık Ramazan ayı diye çocuğa çikolata vermedi bakanı hedef gösterdiler
Akıncı 18. bölüm fragmanı
Yorumlar