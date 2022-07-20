Kamera karşısına geçti! Nesrin Cavadzade'nin kırmızı elbiseli pozu olay oldu
Rol aldığı dizilerle adını duyuran, başarılı performansıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade yeni bir proje için kamera karşısına geçti. Kırmızı ip askılı saten elbise giyen güzel oyuncu o fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan o pozlar olay oldu...
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi "Yasak Elma" da adını milyonlara duyuran, güzelliği ile kendisine hayran bırakan Nesrin Cavadzade kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti. O fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncunun kırmızı elbiseli pozuna beğeni yağdı..
Rol aldığı dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. Ünlü oyuncunun kırmızı elbiseli pozuna beğeni yağdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Cavadzade, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti.
İşte Cavadzade'nin çok konuşulan kırmızı elbiseli pozu...