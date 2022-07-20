Kamera karşısına geçti! Nesrin Cavadzade'nin kırmızı elbiseli pozu olay oldu

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi "Yasak Elma" da adını milyonlara duyuran, güzelliği ile kendisine hayran bırakan Nesrin Cavadzade kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti. O fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncunun kırmızı elbiseli pozuna beğeni yağdı..