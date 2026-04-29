Kalyon Enerji'nin yeni üst yöneticisi Fatih Kölmek oldu

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali (GES) Karapınar GES'i bünyesinde barındıran Kalyon Enerji'nin yeni üst yöneticisi (CEO) Dr. Fatih Kölmek oldu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve temiz enerji vizyonunun en güçlü temsilcilerinden biri, dünyanın sayılı, Avrupa'nın en büyük GES'i Karapınar'ı bünyesinde barındıran Kalyon Enerji'de CEO değişimi oldu.

Kalyon Enerji'nin CEO'luk görevine gelen Kölmek nisan itibarıyla yeni görevine başladı.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden 2005'te mezun olan Kölmek, 2008'de aynı bölümde yaptığı yüksek lisansın ardından Michigan Eyalet Üniversitesi'nde Küresel Kamu Hizmetleri Yönetici Programını tamamladı, 2016'da ise Hacettepe Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktorasını aldı.

Enerji sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Kölmek, kariyer yolculuğuna 2005'te başladığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Strateji ve Sektörel Politikalar, Elektrik İletim ve OSB ile Organize Toptan Elektrik Satış Piyasaları birimlerinde Grup Başkanlığı yaptı.

Kamu tecrübesinin ardından Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS)'un Ukrayna'daki enerji piyasasının geliştirilmesi projesini yöneten Kölmek, küresel bir mühendislik ve danışmanlık şirketi olan Tetra Tech bünyesinde de direktör olarak elektrik piyasası reformunun hayata geçirilmesi, Ukrayna ve Moldova elektrik şebekelerinin ENTSO-E'ye bağlanması, yenilenebilir enerji mekanizmalarının geliştirilmesi gibi önemli projeleri başarıyla tamamladı.

Kölmek ayrıca Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerindeki elektrik piyasasının geliştirilmesine ve düzenleyici çerçevenin oluşturulmasına yönelik projelere destek verdi.

Elektrik piyasasının gelişimi konusunda lisansüstü düzeyde dersler de veren Kölmek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) ile Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) bünyesinde aktif roller üstlendi. Kölmek, çeşitli ülkelerde elektrik piyasası reformu, enerji dönüşümü, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve şebeke esnekliği konularında eğitimler verdi.