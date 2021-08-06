Kalp Yarası Seksenler Kazara Aşk'a fark attı Masterchef şaşırttı! Reytingde zirve bakın kimin
5 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Kazara Aşk, Seksenler, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı. Masterchef Türkiye ise şaşırttı.
Nazlı’nın gizli hamlesiyle Şimal’in nikahlarının sahte olduğunu öğrenmesine ramak kala heyecan tavan yaptığı Kazara Aşk reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.
Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in başrollerini paylaştığı Kalp Yarası tekrar bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikayesini ekrana getiren Seksenler dün akşamki bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı.
İşte perşembe günü reytingleri...