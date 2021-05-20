Kalp krizi nedeniyle ölen Oğuz Yılmaz'ın arkadaşı acı gerçeği anlattı son şarkısı ortaya çıktı
Dün öğlen saatlerinde kalp krizi sonucu şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın aranjörlüğünü yapan Özgür Koç, son şarkısını ilk kez dinletti. Sanatçının yakın arkadaşı, müzisyen Ufuk Özel, acı gerçeği anlattı.
Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren, şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.
Oğuz Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.
Ünlü şarkıcının vefat haberi, sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğdu. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Hastaneye gelen Ankaralı sanatçılar, Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.
Sanatçının yakın arkadaşı, müzisyen Ufuk Özel, "Geçen aylarda kalbinde olan bir sıkıntı sebebiyle stent takılmıştı. Sağlık problemleri vardı. Kalp krizi geçirdi. Hastaneye getirdiler ama kurtaramadılar, vefat etti" şeklinde konuştu.