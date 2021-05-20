Kalp krizi nedeniyle ölen Oğuz Yılmaz'ın arkadaşı acı gerçeği anlattı son şarkısı ortaya çıktı

Oğuz Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.