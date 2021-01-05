Kalp atış hızındaki artışın koronavirüsün belirtilerinden biri olabileceğini ortaya çıktı
İngiltere'de yapılan bir araştırma, kalp atış hızındaki artışın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) belirtilerinden biri olabileceğini ortaya koydu.Abone ol
COVID Symptom Study'nin verilerine dayandırılan habere göre; dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi.
Araştırmanın sonuçları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi.
Doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.
Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunuyor.
Enfeksiyon, saha ağır vakalarda zatürreye, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabiliyor.