BIST 13.797
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.102,97
SAĞLIK

Kalp ameliyatı sonrası ruh haliniz ve kişiliğiniz değişebilir

Kalp ameliyatı sadece bedeni değil, ruh hâlini de etkileyebiliyor. Hastalar, ameliyat sonrası kendilerini tanımadıklarını ifade ederken, yakınları da kişilik değişikliklerine şaşırabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, ameliyat sonrası ruhsal değişikliklerin normal olduğunu ve sürecin psikolojik destekle daha sağlıklı yönetilebileceğini söyledi.

Kalp ameliyatı sonrası bazı hastalar kendilerini tanımadıklarını söylüyor. Daha önce sakin olan hastalar agresifleşebiliyor, agresif olanlar ise daha dingin bir ruh hâline bürünebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, bu tür değişikliklerin normal olduğunu ve doğru destekle hastaların süreci daha rahat atlatabileceğini vurguladı.

AMELİYAT SONRASI KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Hastaların bazen kendilerini tanımadıklarını ve yakınlarının da “Bu benim hastam değil” dediğini aktaran Prof. Dr. Köksal, “Ruh hâlindeki değişikliklerin birden fazla nedeni bulunuyor. Ani ameliyat teşhisi ve ölüm korkusu, suni dolaşım sistemine bağlanma, kalbin durması ve yoğun bakımda alışılmadık bir ortamda uyandıklarında yaşanan travmalar, bu değişikliklerin başlıca sebepleri arasında” dedi.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL DESTEK ÖNEMLİ

Ameliyat sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi için psikolojik ve fiziksel desteğin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, “Merkezlerinde psikolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile diyetisyenlerin hastalara kapsamlı destek sunduğunu belirtti. Bu multidisipliner yaklaşım, hastaların ameliyat sonrası ruh hâlini toparlamasına yardımcı oluyor” diye belirtti.

MODERN CERRAHİ TEKNİKLERİN AVANTAJLARI

Prof. Dr. Köksal sözlerini şöyle tamamladı: “Kalbi durdurmadan veya küçük kesiyle yapılan ameliyatlar yalnızca tıbbi avantaj sağlamakla kalmıyor, hastaların psikolojik durumunu da olumlu etkiliyor. Erkek hastalar sabah tıraş olurken kesiği görmezken, kadın hastalar göğüs altındaki küçük izi görerek psikolojik olarak rahatlıyor. Bu küçük detaylar, ameliyat sonrası yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Amacımız hastaları yalnızca yaşatmak değil, ameliyat sonrası ruh halleri ve yaşam kalitelerini koruyarak daha sağlıklı bir süreç sunmak. Bu nedenle multidisipliner destek ve modern cerrahi teknikler bir arada uygulanıyor.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Siyaseti sallayan sözler! Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu mesajı!
Siyaseti sallayan sözler! Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu mesajı!
Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı
Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı
Halk TV'de İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci karşı karşıya geldi! Konu Özgür Özel'in küfürlü mesajları
Halk TV'de İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci karşı karşıya geldi! Konu Özgür Özel'in küfürlü mesajları
Bakan Kurum paylaştı! Ödemişli Cavit amcanın artık yüzü gülüyor
Bakan Kurum paylaştı! Ödemişli Cavit amcanın artık yüzü gülüyor
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı riskine karşı modern yöntem
Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı riskine karşı modern yöntem
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu
Mesut Özarslan gitti, CHP'de tartışma büyüdü: Özgür Özel’e yönelik eleştiriler artıyor!
Mesut Özarslan gitti, CHP'de tartışma büyüdü: Özgür Özel’e yönelik eleştiriler artıyor!
Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Çöp kutusu göndermekle övünmedik
Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Çöp kutusu göndermekle övünmedik
Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar
Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı
Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor
Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor