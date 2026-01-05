Kalkık kaşları olay olmuştu! Alişan sessizliğini o paylaşımla bozdu

Ünlü şarkıcı Alişan, bu kez özel hayatıyla değil, estetik iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı. 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen ve Burak ile Eliz adında iki çocuk sahibi olan Alişan, mutlu aile yaşantısıyla sık sık örnek gösteriliyor.