Kalkık kaşları olay olmuştu! Alişan sessizliğini o paylaşımla bozdu
Ünlü şarkıcı Alişan, yüzündeki değişim ve özellikle kalkık kaşlarıyla gündeme gelen botoks iddialarını tiye aldı. Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmayan Alişan, hesabından yaptığı esprili paylaşımla iddialara yanıt vererek takipçilerini güldürdü.
Botoks iddialarıyla gündeme gelen Alişan, yüzündeki değişimle ilgili sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla bozdu. Özellikle kalkık kaşlarıyla dikkat çeken ünlü isim, yaptığı esprili paylaşımla hem kendisiyle dalga geçti hem de takipçilerinden kısa sürede yorum yağmuru aldı.
Ünlü şarkıcı Alişan, bu kez özel hayatıyla değil, estetik iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı. 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen ve Burak ile Eliz adında iki çocuk sahibi olan Alişan, mutlu aile yaşantısıyla sık sık örnek gösteriliyor.
Sahne çalışmalarını aralıksız sürdüren Alişan, aynı zamanda televizyon programı sunuculuğuna da devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolarla daha fit bir görünüme kavuşan ünlü isim, bu kez yüz hatlarındaki değişimle dikkat çekti.
Bir programda kalkık kaşlarıyla izleyicilerin gözünden kaçmayan Alişan hakkında, botoks yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu iddialara Alişan’dan gecikmeden yanıt geldi.