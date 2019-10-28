Kalk Gidelim'e flaş transfer Bizimkiler'de ünlenen isim kadroya dahil oldu
TRT ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim, yeni sezonuyla ekranlara gelirken oyuncu kadrosuna da ünlü isimleri dahil etmeye devam ediyor.
Başrollerinde Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri ve Kerem Kupacı bulunan Kalk Gidelim'in sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Efsane dizi Bizimkiler dizisinde Gülsüm karakterini canlandırarak ünlenen, Kalk Gidelim'in kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.
1989 yılında başlayıp 2002 yılında biten Bizimkiler dizisinde apartmanın cefakar kapıcısı Cafer'in karısı rolünü canlandıran Mine Teber, Kalk Gidelim'e dahil oldu. Teber, dizide Aynur karakterine hayat verecek.
Mine Teber kimdir?
14 sezonluk efsane dizi Bizimkiler'de kapıcı Cafer'in karısını rolünde olan Mine Teber,
29 Temmuz 1961 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelen oyuncunun asıl adı Mine Şanhuy Teber'dir. İlk olarak reji asistanlığı görevinde yer alan oyuncu, 1989 yılında yayın hayatına başlayan Bizimkiler dizinde tam 14 sezon rol aldı.