Kalk Gidelim 90. Bölüm 1. Fragman

Kalk Gidelim 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Kalk Gidelim 14 Aralık 2019 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul’a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem’i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman yaratamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali’nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali’nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali’nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan’a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk’e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru’ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali’nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali’nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip “Yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü” denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.