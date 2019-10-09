'Kaliteli yaşamın sırrı sevişmek' diyen Survivor'ın eski yarışmacısı Bennu Gerede olay oldu
2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Bennu Gerede, bir dergiye verdiği röportajda kaliteli yaşamın sırrını kendisine göre yorumladı.
Son olarak çıkardığı kitabı ile adından söz ettiren Bennu Gerede, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Gerede, son olarak bir dergiye verdiği röportajın bir kısmında söylediği sözler nedeniyle tartışılmaya başlandı.
Röportajda 'Kaliteli yaşam adına uyguladığınız özel sırlarınızı paylaşır mısınız?' sorusuna yanıt veren gerede, "Kaliteli yaşam için illa para gerekmiyor." diyerek şu açıklamalarda bulundu:
Sevgi, aşk, sevişmek..: "Doğa bize her şeyi sunuyor. Kendine, dünya varlıklarına ve doğaya sonsuz bir saygın olması lazım. Sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve arada kaliteli şarap içmek, kısacası hedonistik bir yaşam tarzı"
İz Peşinde dizisiyle tanınmıştı: Öte yandan Bennu Gerede, Lisans eğitimini ABD'de fotoğrafçılık üzerine tamamlamış ve 1989 yılında yayınlanan "İz Peşinde" dizisinde canlandırdığı Füsün karakteri ile oyunculuğa ilk adımını atmıştı.