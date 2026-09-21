Kale Seyahat'in konkordato başvurusunda yeni gelişme
Türkiye'nin önde gelen şehirler arası otobüs şirketlerinden Kale Seyahat ve grup bünyesindeki bazı şirketlerin konkordato başvurusunda 1 yıllık mühlet kararı verildi.
Türkiye'ni önde gelen yolcu otobüsü şirketleri arasında yer alan Kale Seyahat'in konkordato süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat’in de aralarında bulunduğu 6 şirket ve bir kişi için daha önce verilen geçici konkordato mühletini bir yıllık kesin mühlete çevirdi.
Karar şu şirketleri kapsıyor:
Cemal Alirıza Çelebi,
Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,
Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,
Kale Express Seyahat Limited Şirketi
Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi
Konkordatonun tasdikine ilişkin dava duruşması 15 Aralık 2026 saat 15.50'de yapılacak. Söz konusu şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirmenin, mahkemenin incelemeleri sonucunda yapılacağı kaydedildi.