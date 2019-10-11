Kaldırım taşıyla ağır yaralamıştı! Sanık avukatının sorusu hakimi kızdırdı

"Ben asker çocuğuyum şimdi jandarmaya gidiyorum"

Olayla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, taraflar arasında tartışma çıktığı, müşteki- sanıklar Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve Tuğçe Koçaş'ın, Okan Ş.'ye hakaret ettiği, Okan Ş.'nin de "Ben asker çocuğuyum, şimdi jandarmaya gidiyorum. Siz görürsünüz" diyerek, hakaret ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü. Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve Tuğçe Koçaş'ın, plastik sandalyeler ile Okan Ş.'ye saldırarak kasten yaralamaya teşebbüs ettikleri, Okan Ş.'nin de elinde bulunan kaldırım taşını fırlattığı kaydedildi. İddianamede taşın Tuğçe Koçaş'ın başına isabet ettiği, hayati tehlike geçirecek ölçüde ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasına neden olduğu ifade edilerek, Okan Ş. hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret', 3 kadın hakkında da 'hakaret' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza verilmesi talep edildi.