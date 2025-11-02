Kalça estetiği iddiasıyla gündem olan Songül Karlı konuştu! Uğur Arslan fena dile düştü
Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'nın kalçasına estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Ünlü sunucu bu iddia hakkında ilk kez konuştu. Karlı kalçasındaki şişliğin sebebini açıkladı. Karlı konuştuğu sırada Uğur Arslan araya girip 'biz de şahidiz' deyince sosyal medyada dile düştü.
Son dönemde geçirdiği değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, yine sosyal medyanın gündeminde.
Sana Değer programıyla ekrana dönen Karlı; estetik iddiaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Daha önce “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kere küçülttürdüm, dördüncü operasyon kapıda” sözleriyle gündem olan Songül Karlı'nın yüzündeki değişimin yanında kıvrımları da dikkat çekti.
Kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Songül Karlı günlerdir konuşulunca programında açıklama yaptı.
