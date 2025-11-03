20 Dakika kalbi durmuştu! Tüm Türkiye'nin haber beklediği Fatih Ürek'in son durumu ne?

BEYİN SAPINDA HASAR İDDİASI

Fatih Ürek'in kalp krizi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, sağlık ekibinin tedaviyi titizlikle sürdürdüğü bildirildi. Ünlü televizyon sunucusu Ece Erken, sanatçının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Hâlâ uyutuluyor. Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile" ifadelerini kullandı.