Kalben 'Bir kadına aşık oldum' dedi eleştiriler çığ gibi büyüdü! Ünlü isimden destek gecikmedi
Şarkıcı Kalben, sesiyle herkesi büyülemesinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, bir keresinde bir kadına aşık olduğunu itiraf ederek çok konuşulmuştu. Kalben'e destek Deniz Akkaya'dan geldi.
Başarılı şarkıcı Kalben, verdiği son röportajda, ''Hiç bir kadına aşık oldunuz mu?'' sorusuna verdiği cevap ile çok konuşulmuş ve eleştirilmişti. Kalben, "Evet, bir kere oldum" cevabını vererek nedenini de açıklamıştı.
Şarkıcı Kalben, "Bir kere bir kadına aşık oldum. Platonik aşıktım. Ama bu aşk, onun kadın olmasıyla değil, insan olmasıyla ilgiliydi. Onun memeleriyle ilgili değil, göğsünün altında yatan kalbiyle ilgiliydi" demişti.
Bu açıklamasıyla çok konuşulan ve eleştirilen Kalben'e destek Deniz Akkaya'dan geldi. Akkaya, Kalben'e desteğini şu sözlerle belirtti: '' Yine anlatılmak istenenin yanında bile geçmeyen manalar çıkarıp yorum yazanların ülkesi.
Kalben, seni çok seviyorum sen zaten biliyorsun ama bugün bir daha çok sevdim. Kişilerin anlayışı kendi kapasiteleri ve çapları kadardır ve senin demek istediğin anlaşılmıştır cesur kadın."