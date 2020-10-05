Kalaslı saldırgan ifade verdi! İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı
İSTANBUL Beyoğlu'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 2'si kadın 4 kişinin yolunu kesen ve yerden aldığı kalasla bir kişiyi ağır yaralayan saldırgan Doğan Uslu adliyeye sevk edildi.Saldırgan Uslu, polise verdiği ifadede alkollü olduğunu belirterek yaşanan olayı hatırlamadığını iddia etti.
Galata Köprüsü alt geçidinde gece saatlerinde vatandaşların önünü kesip para isteyen, bir kişiyi de kalasla ağır yaralayan saldırgan ifade verdi.Olay, Beyoğlu, Galata Köprüsü alt geçidinde dün gece saat 03.00 sıralarında yaşanmıştı.
Alt geçitte yürüyen Hüseyin Sezer ve 2'si kadın üç arkadaşının önünü kesen kişi para istedi. Hüseyin Sezer cebinden çıkarttığı 5 TL'yi şüpheliye verdi. Ancak 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli daha fazlasını istedi. Şüphelinin bu isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı.
Bununla da yetinmeyen şüpheli, tadilat sonrasında altgeçitte bırakılan kalası alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Kalasla kafasına darbe alan Sezer kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçmaya başladı.
Sezer'in arkadaşları saldırganı yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hüseyin Sezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.