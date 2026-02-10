Kahve ve çaysız yapamam diyenler müjde! Demans hastalıklarından koruyor...
Türk toplumunda çay ve kahve en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşünülen çay ve kahvenin demans hastalıklarına iyi geldiği ortaya çıktı.
Günlük ve ölçülü kahve ya da çay tüketimi, demans riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Yeni bir araştırma, kafeinin bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ve zihinsel işlevleri koruyabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre günde 2–3 fincan kahve, beyin sağlığı için küçük ama umut verici bir katkı sağlayabilir.
Yeni bir araştırmaya göre günlük ve ölçülü kafein tüketimi, demans riskinin düşmesi ve bilişsel gerilemenin yavaşlamasıyla ilişkilendiriliyor.
Yeni bir araştırmaya göre, her gün kahve ya da çay içmek, beynin sağlıklı yaşlanmasını korumaya yardımcı olabilir.
Günde iki ila üç fincan kafeinli kahve veya bir ila iki fincan çaydan oluşan orta düzey kafein tüketimi, demans riskini azaltabilir, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve zihinsel işlevleri koruyabilir.
Baş yazar Daniel Wang, Mass General Brigham Tıp Bölümü'nde kıdemli araştırmacı ve Harvard Tıp Okulu'nda yardımcı doçent, “Demansı önlemeye yönelik olası araçlar ararken, kahve kadar yaygın bir şeyin umut verici bir beslenme müdahalesi olabileceğini düşündük,” dedi.
JAMA'da yayımlanan çalışma, orta düzey kafein tüketiminin demans riskinde yüzde 18'e varan azalma ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.
En belirgin fayda, kafeini orta miktarlarda tüketen katılımcılarda görüldü. Buna karşın, daha yüksek kafein alımı olumsuz etkilere yol açmadı ve orta düzey tüketimle benzer nörokoruyucu faydalar sağlıyor gibi göründü.
Kahve ve çay, polifenoller ve kafein gibi biyoaktif bileşenler içeriyor. Bunlar iltihabı ve hücresel hasarı azaltarak ve bilişsel sağlığı destekleyerek nörokoruyucu faktörler olarak rol oynayabilir.