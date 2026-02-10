Kahve ve çaysız yapamam diyenler müjde! Demans hastalıklarından koruyor...

JAMA'da yayımlanan çalışma, orta düzey kafein tüketiminin demans riskinde yüzde 18'e varan azalma ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

En belirgin fayda, kafeini orta miktarlarda tüketen katılımcılarda görüldü. Buna karşın, daha yüksek kafein alımı olumsuz etkilere yol açmadı ve orta düzey tüketimle benzer nörokoruyucu faydalar sağlıyor gibi göründü.

Kahve ve çay, polifenoller ve kafein gibi biyoaktif bileşenler içeriyor. Bunlar iltihabı ve hücresel hasarı azaltarak ve bilişsel sağlığı destekleyerek nörokoruyucu faktörler olarak rol oynayabilir.