Kahvaltılık pratik pizza 10 dakikada hazır!
Pizza tadı verecek bir kahvaltılık ister misiniz? O halde hamur yoğurma derdi olmadan pratik kahvaltılık pizza tarifi tam size göre!
Kahvaltı sofralarınıza lezzet ve çeşit katmak için, kolayca yapabileceğiniz bu nefis kahvaltılık pizza tarifini mutlaka denemek için işte malzemeler ve hazırlanışı...
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Malzemeler
8 dilim ekmek
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı domates püresi
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
16 dilim kangal sucuk
12 adet cherry domates
1 adet tatlı yeşil sivri biber
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Ekmek dilimlerinin üzerine önce domates püresini ardından zeytinyağını güzelce sürün.
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Rendelenmiş kaşar peynirini eşit bir şekilde dilimlerin üzerine dağıtın.
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