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Kahvaltılık kolay börek tarifleri dolama börek nasıl yapılır?

Kahvaltı için kolay börek tarifi arayanlara Arda'nın Mutfağı'ndan şahane bir lezzet olan dolama böreği nasıl yapılır sorusunun yanıtını bulduk. Hafta sonu kahvaltı için farklı, kolay ve çıtır çıtır bir börek tarifi arıyorsanız iç harcında zeytin olan dolama börek tam istediğiniz lezzet olabilir.

Hafta sonu geldi. Evde ailenizle şahane bir pazar kahvaltısı yapmak istiyorsanız sofranızı çok lezzetli bir o kadar da kolay bir börek tarifiyle şenlendirin. Arda'nın Mutfağı'ndan en kolay börek tarifleri arasında yer alan dolama böreği nasıl yapılır, malzemeler nelerdir sorularına sizin için yanıt bulduk. İşte en pratik börek tariflerinden biri olan dolama böreği için gerekli malzemeler listesi...

Dolama börek hamuru için malzemeler: 3 su bardağı un, 1 su bardağından biraz fazla su, tuz, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Hamuru açmak için un. 

İç malzemeler: 1 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

Dolama börek nasıl yapılır?

Un, su, tuz ve sirkeyi bir karıştırma kabına alın. Bütün malzemeleri yoğurun ve bir hamur kıvamına getirin. Hamuru yoğurduktan sonra 8 eşit bezeye bölün. Her bir bezeyi uzun dikdörtgen olacak şekilde unla birlikte açın.
Hamuru tam olarak kesmeyecek şekilde ince uzun çizgiler olacak şekilde kesin.

Siyah zeytinlerinizin suyunu bir peçeteyle iyice alın. İçerisine doğranmış olan siyah zeytinleri ekleyin. Hamuru uzun kenarlarından ortaya doğru büzün, ardından kendi etrafında döndürün. Bütün hamurları bu şekilde hazırlayın. Bir tavaya ayçiçek yağı ekleyin ve kızdırın. İyice kızan yağınızın içerisine böreklerinizi alın ve kızartın.

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