Kahvaltı için enfes lezzet sarımsaklı ekmek!
Ekmek sevmeyenlerin bile asla hayır diyemeyeceği bir lezzetle karşınızdayız! Kahvaltı sofralarına değişik bir tat katacak sarımsaklı ekmek nasıl yapılır işte tarifi!
Her türlü yemeğin yanında ikram edebileceğiniz bu tarif özellikle kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak türden!
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Fırından çıkan bu enfes lezzet kokusuyla ve tadıyla sizi mest edecek! Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri nedir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı! Şimdiden afiyet olsun!
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MALZEMELER:
1 adet baget ekmeği, 4 diş sarımsak, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 dal biberiye, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber
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Arzuya göre:
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 yaprak fesleğen, 1 dal taze kekik
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