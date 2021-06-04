Kahreden veda! Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuşlar Necati Yatkak (28) ve Halit Altun (28) ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) Hatay Havalimanı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.
Şehit uzman çavuşlar Necati Yatkak, Halit Altun ve Şahin Sarılmaz için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent protokolü, askeri ve mülki erkan katıldı. Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okundu, dualar yapıldı.
Törenin ardından uzman çavuşlar Şahin Sarılmaz memleketi Aksaray’a, Necati Yatkak Afyonkarahisar'a, Halit Altun ise Mardin’e uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz’ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla önce Nevşehir Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Ihlara beldesine getirildi. 3 yıllık uzman çavuş olan Sarsılmaz için beldede tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu şehit babası Şenol Sarılmaz'a taziyede bulundu.