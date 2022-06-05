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Kahreden haber! Üç lisenin cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahreden haber! Üç lisenin cansız bedeni bulundu

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde Dicle Nehri’ne giren lise öğrencisi 4 arkadaştan 3’ü boğularak hayatını kaybetti.

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 Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrencisi 4 arkadaştan Enes Can, Osman Yetişgin ve Yunus Vural akıntıya kapıldı. Sudan çıkmayı başaran diğer öğrenci çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, kıyı arama kurtarma çalışmaları için ANDA arama kurtarma ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Suya girdikten yaklaşık 1,5 saat sonra su yüzeyine çıkan gençler vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. 3 arkadaş sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 lise öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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