Kahreden görüntüler kreşte kaydedildi! 23 aylık kızında fark etti işte istenen ceza

Bilirkişi kreşe ait kamerada görüntülerini de inceledi. Görüntülerde, görevlilerin ayağında salladıkları küçük çocuğun bacaklarından tuttukları, uyumayan çocuğa kızdıkları ve yastık ile birlikte küçük kızı hızlıca kaldırıp tekrar bıraktıkları, ardından çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki kadının da küçük kıza kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri belirlendi. İddianamede Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. için ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.