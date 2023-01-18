Kahreden görüntüler kreşte kaydedildi! 23 aylık kızında fark etti işte istenen ceza
İSTANBUL Zeytinburnu’nda kreşe verdiği kızının bacağında morluklar gören annenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.İki şüpheli hakkında 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.
Zeytinburnu’nda 23 aylık kızını özel kreşe kaydettiren anne kızının bacağında gördüğü morlukların ardından kreş yönetimden ve çalışanlarından şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.A.’nın kızının Zeytinburnu’nda bulunan bakımevine gittiği, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğu, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verildi.
İddianamede Adli Tıp Kurumu raporuna da değinildi. Adli Tıp Kurumu raporunda , Ö.D.’nin hayati tehlike geçirmediği, basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.
Bilirkişi kreşe ait kamerada görüntülerini de inceledi. Görüntülerde, görevlilerin ayağında salladıkları küçük çocuğun bacaklarından tuttukları, uyumayan çocuğa kızdıkları ve yastık ile birlikte küçük kızı hızlıca kaldırıp tekrar bıraktıkları, ardından çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki kadının da küçük kıza kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri belirlendi. İddianamede Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. için ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.