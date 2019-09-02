Kahramanmaraş'taki botanik bahçesi fotoğraf stüdyosu gibi oldu

"Zengin bitki çeşitliliği var"

Stüdyo yerine bahçeyi tercih edenlerden İsa İğde, doğal güzelliği için düğün çekimi mekanı olarak Kapıçam Botanik Bahçesi'ne geldiklerini söyledi. Düğün fotoğrafı çeken Yunus Emre Güzel ise bugüne kadar Kapıçam Botanik Bahçesi'nde yaptıkları çekimlerin tamamının beğenildiğini dile getirdi. Bahçenin fotoğraf stüdyosu olarak kullanılmasının birçok nedeni olduğunu belirten Güzel, "Botanik Parkı tercih etmemizin ana nedenlerinden biri doğal ve yeşil alan olması, kahverengi tonlarını üzerinde barındırması. Ayrıca yapay göletler var. Fotoğraf konusunda kompozisyonun bütününe hitap eden bir yerleşkesi var. Ana nedeni bu. Diğer mesire alanları ve yeşil anlara nazaran burada mangal yakmak yasak olduğu için tercih ediyoruz. Bir diğer ana neden ise çok zengin bitki çeşitliliği var. Buraya geldiğimiz zaman A'dan Z'ye bütün fotoğraflarımızı çekebiliyoruz" diye konuştu.