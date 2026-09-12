Kahramanmaraş'ta ziraat alanında yangın: Kontrol altına alındı...
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Dereli Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.