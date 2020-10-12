Kahramanmaraş'ta toprak kayması! 2 işçi hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Kahramanmaraş'tan gelen haber herkesi üzüntüye boğdu. İnşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.İşçilerin cesetleri 40 dakikalık çalışma sonucu toprak altından çıkarıldı.
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi Beyazıtlı Caddesi'nde bir inşaat alanında kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi.
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Bu sırada kazılan bölgede çalışma yürüten 2 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine işçilerin kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerce yürütülen yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından işçiler toprak altından çıkarıldı.
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