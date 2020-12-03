Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! İhbara giden polise ateş açıldı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, otelde çıkan silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş edilmesi sonucu ikisi polis memuru beş kişi yaralandı. Yaşananların ardından özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı.

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Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde sebebi bilinmeyen olaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

2 polis yaralandı

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özel harekat operasyon başlattı

Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı.