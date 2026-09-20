Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı okul için yeni karar

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da silahlı saldırı meydana gelmişti. İsa Aras Mersinli'nin (14), babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği belirtilen saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56) ile öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazıcı (12) ve Zeynep Kılıç (11) yaşamını yitirmişti. Saldırıda 15 öğrenci de yaralanmıştı.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULA NAKLEDİLDİ

Saldırının ardından öğrencilerin yaşadığı psikolojik süreç ve velilerin talepleri dikkate alınarak okul geçici olarak kapatıldı. Öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda devam etmesine karar verildi.

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Ayser Çalık Ortaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da yeniden açılmadı. Okul binasının bundan sonraki kullanımına ilişkin belirsizlik ise Valilik tarafından alınan kararla sona erdi.

BİNA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK KULLANILACAK

Kahramanmaraş Valiliği'nin kararı doğrultusunda 15 derslikli Ayser Çalık Ortaokulu binası, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilecek. Taşınma işlemlerinin ardından müdürlük, halen bir anaokulunda yürüttüğü hizmetlerini bu binada sürdürecek.

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Karar alınmadan önce okulu yaptıran Çalık ailesiyle de görüşüldüğü ve binanın okul yerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmasına ailenin rızasının alındığı belirtildi.