Kahramanmaraş'ta orman yangını: Hava ve karadan müdahale devam ediyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına yangın ilk müdahale ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan müdahale ediyor.

İkinci yangın çıktı, 1 hektar alan yandı

Kahramanmaraş'ın Kısıklı mevkisindeki yangın devam ederken, Dulkadiroğlu ilçesinin Bulanık Mahallesi'ndeki ormandan da alevler yükseldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Bulanık'taki yangında 1 hektar alan zarar gördü.

İlk yangın söndürülmeye çalışılıyor

Öte yandan Kısıklı bölgesindeki yangında ise ormanın sarp olması nedeniyle ekipler, alevlere güçlükle müdahale ediyor. 235 kişi, alevleri söndürmek için 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracıyla karadan müdahale ederken; 7 helikopter ve 5 uçak ile de havadan destek veriliyor.