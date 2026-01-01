BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta okullar yarın tatil

Kahramanmaraş'ta okullar yarın tatil

Kar yağışı Türkiye'de etkisini 2026'nın ilk gününde de sürdürmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

Abone ol

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu aktarıldı.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

ÖNCEKİ HABERLER
Spor camiası, Filistin'e destek olmak için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme katıldı
Spor camiası, Filistin'e destek olmak için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme katıldı
Netanyahu ile yeni yıla giren Trump’ın 2026 mesajı: Dünyada barış
Netanyahu ile yeni yıla giren Trump’ın 2026 mesajı: Dünyada barış
Bulgaristan euroya 'evet' dedi, sıradaki ülkeler merak konusu
Bulgaristan euroya 'evet' dedi, sıradaki ülkeler merak konusu
Balıkesir'de tedavisi tamamlanan atmaca yavrusu doğaya salındı
Balıkesir'de tedavisi tamamlanan atmaca yavrusu doğaya salındı
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
İstanbul'da kar yağışı sürüyor! Bu ilçeler bembeyaz oldu
İstanbul'da kar yağışı sürüyor! Bu ilçeler bembeyaz oldu
Kahramanmaraş'ta eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı
Kahramanmaraş'ta eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı
Van'da çığ altında kalan kadın hastanede hayatını kaybetti
Van'da çığ altında kalan kadın hastanede hayatını kaybetti
Yemen’de BAE destekli güçler, doğudaki bazı bölgelerde yeniden konuşlandırıldı
Yemen’de BAE destekli güçler, doğudaki bazı bölgelerde yeniden konuşlandırıldı
Almanya'da yılbaşı kutlamasında hava fişek 2 can aldı
Almanya'da yılbaşı kutlamasında hava fişek 2 can aldı
Türkiye kara teslim! 6 kentte 1743 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Türkiye kara teslim! 6 kentte 1743 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
ABD'nin tehdidi sonrası İran'dan hamle! Mektup gönderdiler
ABD'nin tehdidi sonrası İran'dan hamle! Mektup gönderdiler