Kahramanmaraş'ta lazer epilasyon faciası! Kolları yandı

Epilasyonun tamamlanmasının ardından evine giden A.E., ağrıların arttığını belirterek, “Seans sırasında vücudum ve kollarımda acı duyduğumu bildirmeme rağmen ‘acının normal’ olduğu ve bir süre sonra geçeceği söylendi. Kolumdaki yanıklar dayanılmayacak düzeyde acımaya başladı. Ağrıların artmasından dolayı ertesi gün Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Hizmet binasındaki acil servise gittim. Doktor ‘Yanığın aşırı olduğunu, kalıcı olabileceğini ve uzman doktora görünmem gerektiğini’ söyledi” ifadelerini kullandı.