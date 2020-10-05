Kahramanmaraş'ta keçisini kurtarmak isterken az daha canından oluyordu
KAHRAMANMARAŞ'ta bataklığa saplanan keçisini canını hiçe sayıp kurtarmak isteyen adam aynı durumu yaşadı. Neyse ki talihsiz adamın şansı yaver gitti. Çevredekilerin ihbarı hayatını kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki bir kum ocağında meydana geldi. Oruç Vural'ın kum ocağının sahasında otlattığı keçilerden biri su içerken bataklığa saplanınca olanlar oldu.
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Vural, keçisini kurtarmaya çalışırken kendisi de bataklığa saplandı. Beline kadar bataklığa batan ve tüm çabalarına rağmen çıkamayan Vural'ı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla Oruç Vural ve keçisi bataklıktan kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden Vural, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
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Talihsiz adamın başına gelen bahtsızlıktan bu görüntüler kayda geçti.
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