Kahramanmaraş'ta keçisini kurtarmak isterken az daha canından oluyordu

Vural, keçisini kurtarmaya çalışırken kendisi de bataklığa saplandı. Beline kadar bataklığa batan ve tüm çabalarına rağmen çıkamayan Vural'ı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.