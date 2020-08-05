Kahramanmaraş'ta iğrenç taciz ifşa oldu! Kocan uyuyorsa aç kapıyı geleyim

Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıran iddiaya göre, Kurban Bayramı öncesi, Hatice C., kalp hastası olan eşi Emrah C. ile hastaneye gitti. Yine kadının iddiasına göre, güvenlik görevlisi M.K., Hatice C.'den, bir doktorun kurban keseceğini, kendisine kurban eti vermek istediğini söyleyerek, cep telefonu numarasını istedi. Hatice C. de eşinin cep telefonu numarasını verdi. Hatice C., bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: