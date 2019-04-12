Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon kuaföre girdi

Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon kuaföre girdi

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyon, cadde üzerindeki bir kuaföre girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon kuaföre girdi - Sayfa 1

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyon, sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra bayan kuaförüne daldı. Kazada, kuaförün içindeki 2 kadın ile kamyonun çarptığı park halindeki araçtaki 1 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon kuaföre girdi - Sayfa 2

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza, Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon kuaföre girdi - Sayfa 3

Edinilen bilgi ve iddialara göre, asfalt çalışması için sürücüsünün park ederek indiği kamyon, aniden harekete geçti.

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Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon kuaföre girdi - Sayfa 4

Freni boşaldığı sanılan tonlarca ağırlıktaki asfalt yüklü olan kamyon, yokuş aşağı sürücüsüz bir şekilde ilerlemeye başladı.

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