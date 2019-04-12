Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon kuaföre girdi
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyon, cadde üzerindeki bir kuaföre girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyon, sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra bayan kuaförüne daldı. Kazada, kuaförün içindeki 2 kadın ile kamyonun çarptığı park halindeki araçtaki 1 kişi yaralandı.
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Ortalığı savaş alanına çeviren kaza, Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgi ve iddialara göre, asfalt çalışması için sürücüsünün park ederek indiği kamyon, aniden harekete geçti.
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Freni boşaldığı sanılan tonlarca ağırlıktaki asfalt yüklü olan kamyon, yokuş aşağı sürücüsüz bir şekilde ilerlemeye başladı.
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