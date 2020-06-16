Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadında koronavirüs çıktı

İşyerine gidip yüzüne kezzap attı

Olay, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinde 3 Haziran'da meydana geldi. Fatma Özdaş, iddiaya göre eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin yüzüne kezzap attı. Gürkan K.'nin ağır yaraladığı olayda yanındaki Yılmaz K. (36) ile Fatma Özdaş da vücutlarına sıçrayan kezzapla yaralandı.