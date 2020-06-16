Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadında koronavirüs çıktı
KAHRAMAMARAŞ'ta, eski sevgilisi Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanan Fatma Özdaş'ın (43), koronavirüs testi pozitif çıktı.
Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.
İşyerine gidip yüzüne kezzap attı
Olay, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinde 3 Haziran'da meydana geldi. Fatma Özdaş, iddiaya göre eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin yüzüne kezzap attı. Gürkan K.'nin ağır yaraladığı olayda yanındaki Yılmaz K. (36) ile Fatma Özdaş da vücutlarına sıçrayan kezzapla yaralandı.
'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı
Fatma Özdaş, kollarında ve göğsünde oluşan yanıklar nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Fatma Özdaş, tedavisi tamamlandıktan sonra 12 Haziran'da taburcu edildikten sonra, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.