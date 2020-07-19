Kahramanmaraş'ta elsiz ve ayaksız dünya gelen Hakan'ın örnek hikayesi

Hakan Şahan, her yaşında hayatından zevk almaya çalıştığını, kendisine sunulan hayatı en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında sosyal medyaya girmemin sebebi de bu. Engelli ya da engelsiz herkese cesaret, motivasyon ve ümit vermek istiyorum. Engelli kardeşlerimizin bir köşeye çekilmektense 'Ben de varım' demesini istiyorum. Bundan dolayı ürettiğim çeşitli içeriklerle ülkemizdeki herkese seslenmeye çalışıyorum."