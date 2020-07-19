Kahramanmaraş'ta elsiz ve ayaksız dünya gelen Hakan'ın örnek hikayesi
KAHRAMANMARAŞ'ta elleri ve ayakları olmadan dünyaya gözlerini açan Hakan Şahan, azmin elinden hiçbir şey kurtulamayacağını belirterek herkese cesaret, motivasyon ve ümit vermek istediğini söyledi.
Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hakan Şahan, elleri ve ayakları olmadan dünyaya geldi. Zamanla yeteneklerini keşfetmeye başlayan Şahan, okulda da başarılı bir grafik çizerek üniversite sınavlarındaki başarısıyla ailesini sevindirdi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü 2. sınıfta eğitimine devam eden Şahan, yemek yemek başta olmak üzere birçok kişisel ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.
Ünlü isimler, hazırladığı yemek videolarını paylaştı
Ayrıca resim yapıp bilgisayar da kullanabilen Şahan, son dönemlerde sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı. Kız kardeşi Şerife Şahan ile yemek videoları çekip motivasyon içerikli görüntüler hazırlayan Şahan, internet ortamında milyonlara ulaşmayı başardı. Hazırladığı videoları Gülben Ergen, İsmail YK ve Merve Boluğur gibi isimler tarafından da paylaşılan gencin en büyük isteği ise engellilerin kendini keşfetmesine vesile olabilmek.
Hakan Şahan, her yaşında hayatından zevk almaya çalıştığını, kendisine sunulan hayatı en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Aslında sosyal medyaya girmemin sebebi de bu. Engelli ya da engelsiz herkese cesaret, motivasyon ve ümit vermek istiyorum. Engelli kardeşlerimizin bir köşeye çekilmektense 'Ben de varım' demesini istiyorum. Bundan dolayı ürettiğim çeşitli içeriklerle ülkemizdeki herkese seslenmeye çalışıyorum."