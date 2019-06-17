Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin işlettiği kömür sahasında çalışan 32 yaşındaki Hasan Karpuz isimli işçi, kömür çıkarmada kullanılan ve bager olarak adlandırılan kazıcı makinelerin elektrik hattının geçtiği trafodaki çantasını almak isterken yaklaşık 6 bin voltluk akıma kapıldı.