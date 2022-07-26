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Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep de hissetti AFAD ve Kandilli'den açıklama

Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep de hissetti AFAD ve Kandilli'den açıklama

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Kandilli açıklama yaptı. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.

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Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.

AFAD açıklamasında "Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi

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