Kahramanmaraş'ta dağdan toplayıp satıyor paraya para demiyor! Fiyatı bakın ne kadar

Astım ve öksürüğe faydalı olduğunu belirten Öksüz "Soğuduktan sonra da paketliyoruz. Andız pekmezi astım, bronşit ve öksürüğe çok faydalı. Koronavirüs çıktıktan sonra çok talep almaya başladık. Elimizde kalmıyor, yapıyoruz yine bitiyor" diye konuştu.