Kahramanmaraş'ta çıkan çatışmada polisi şehit etti ! Olayın detayları tüyler ürpertiyor
KAHRAMANMARAŞ'ta 1 polisi şehit eden Muhammet Karataş (22) isimli cinayet zanlısı, ateş açılarak etkisiz hale getirildi. Arkadaşı Aykut Çakal'ı otomobilini satarak parasını almak için öldüren Muhammet Karataş ile ilgili ortaya çıkanlar şok etti.
Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırganın kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı belirtildi.
Emniyette sorgulanmasına başlandı
Şazibey Mahallesi'nde vurularak yakalanan Muhammet Karataş ile irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.
Yakalanmamak için pantolon değiştirdi
Öte yandan otelden çıkarken mavi renkli pantolonu bulunan Muhammet Karataş'ın saldırının ardından yakalanmamak için pantolonunu değiştirdiği de belirlendi.
Polis memuru kurtarılamadı
Muhammet Karataş'ın, Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.