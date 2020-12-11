Kahramanmaraş'ta bu çiftin hayatı görenleri şok etti! Yürek burkan hikaye herkesi üzdü
KAHRAMANMARAŞ’ın Göksun ilçesi kırsalında yürekleri burkan bir hayat hikayesi yaşanıyor.
Göksun'a 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçamurlu Mahallesi, Payamlı kırsalında 65 yaşındaki Hüseyin Sarıca ile 54 yaşındaki Güldane Sarıca çiftinin zorlu yaşamı, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Sarıca çiftinin 3 çocuğundan birisi yıllardır kayıp ve anne 10 yıldır gözyaşı döküyor.
10 yıl önce kırsaldan ilçeye giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan evlatları için başvurmadıkları makam kalmayan çift, çocuklarının kaybolmasında birbirlerini suçlayıp küstü. Bu yüzden Hüseyin Sarıca, çınar ağacı kovuğunda, eşi de toprak evde yaşamaya başladı.
Korkuluk yapmaya adadı: Güldane Sarıca, evladının acısını unutabilmek için kendisini ev işlerine ve korkuluk yapmaya adadı. Cödden Vadisinden gelen domuzlara karşı bahçelerini ve kendilerini korumak için bulundukları yere bostan korkulukları yerleştirdi. Çiftçilik yapan çiftin elektrik ve telefonu bulunmazken, zor yaşam şartları arasında hayat mücadelesi veriyor.
Çok şaşırmış durumdayız: Çiftin yaşantısını gözlemleyen Bilal Akoğlu, “Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgemiz. Gerçek bir hayat dramasıyla baş başayız. Bunu canlı olarak görüyoruz. Bugün baktığımızda bir kadın ve eşi birlikte yaşıyorlar. Çocukluklarından beri burada yaşadıklarını ifade ediyorlar. Çok şaşırmış durumdayız” dedi.