Kahramanmaraş'ta bir doktor aşı sırasında saldırıya uğradı! Ağlayarak anlattı

"CİMER'e şikayet edeceğini söyledi. Ben de istediği yere şikayet etme hakkı olduğunu belirtip 'Bu randevuları biz belirlemiyoruz ve bunları yapmaya çalışıyoruz. Biraz beklerseniz hepsini yapacağız' dedim. Kendisi 'Hayır, ben önce yapılmak istiyorum' dedi. Dışarı bekleyenler olduğunu, onların içerisinde aşı sırası kendisinden önce olabilecek kişilerin olabileceğini, o nedenle de beklemesi gerektiğini belirterek sırası gelince mutlaka aşısının yapılacağını söyledim.