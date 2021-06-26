Kahramanmaraş'ta bir doktor aşı sırasında saldırıya uğradı! Ağlayarak anlattı
KAHRAMANMARAŞ'ta C.B., koronavirüs aşısı için gittiği aile sağlığı merkezinde 'Aşım neden randevu saatinde yapılmıyor?' diyerek tartıştığı aile hekimi Yeşim Tiyekli'nin üzerine yürüyüp eline vurdu. C.B., polisler tarafından gözaltına alınırken, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Tiyekli, "Milletimiz aşılansın diye çabalıyorum. Doktor olarak bunu hak etmediğimizi düşünüyorum" dedi.
C.B., aşı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gitti. İddiaya göre C.B.'nin aşısı, randevu saatinde yapılmadı. Bunun üzerine C.B. ile aşılamadan sorumlu aile hekimi Yeşim Tiyekli arasında tartışma çıktı. Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar C.B.'yi sakinleştirmeye çalışırken, Yeşim Tiyekli de yaşadıklarını kayıt altına almak için cep telefonu kamerasıyla çekim yapmak istedi.
C.B., kendisini görüntüleyen Tiyekli'nin eline vurarak telefonu düşürdü. Aile sağlığı merkezinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda C.B. vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılırken, Tiyekli polisi aradı. Polis tarafından aşısı yapıldıktan sonra gözaltına alınan C.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tartışmanın aşının randevu saatinde yapılmamasından dolayı çıktığını ifade eden ve C.B.'ye randevuların bazen 5-10 dakika gecikebildiğini söylediğini belirten Yeşim Tiyekli, yaşananları şöyle anlattı:
"CİMER'e şikayet edeceğini söyledi. Ben de istediği yere şikayet etme hakkı olduğunu belirtip 'Bu randevuları biz belirlemiyoruz ve bunları yapmaya çalışıyoruz. Biraz beklerseniz hepsini yapacağız' dedim. Kendisi 'Hayır, ben önce yapılmak istiyorum' dedi. Dışarı bekleyenler olduğunu, onların içerisinde aşı sırası kendisinden önce olabilecek kişilerin olabileceğini, o nedenle de beklemesi gerektiğini belirterek sırası gelince mutlaka aşısının yapılacağını söyledim.